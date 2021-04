Review TCL Moveaudio S200: Voordelige En Lichte Oordopjes

TCL is sinds vorige maand actief in de Benelux en bracht gelijk twee smartphones bij ons op de markt. Naast de smartphones heeft het bedrijf ook een aantal audioproducten uitgebracht, waaronder de volledig draadloze oordopjes Moveaudio S200. Wij hebben deze oordopjes een tijdje in gebruik gehad en in dit artikel delen wij onze ervaring.

Inhoud verpakking

De TCL Moveaudio S200 is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. Wij hebben de witte uitvoering ontvangen. In de verpakking vinden we twee oordopjes, een oplaadcase, een USB-C kabel voor het opladen van de oplaadcase en een handleiding.

Ontwerp

De TCL Moveaudio S200 oordopjes komen met een ovalen oplaadcase met een plastic behuizing. Deze behuizing heeft aan alle kanten ronde afwerkingen. Dankzij deze rondingen en het compacte formaat past de oplaadcase makkelijk in je broekzak. Voorop zit een klein led-lampje. Dit lampje geeft met groen en rood licht informatie over de accucapaciteit van de oplaadcase en de oordopjes.

Onderop de behuizing vinden we een USB-C aansluiting voor het opladen van de accu. Achterop de behuizing zit een klein knopje die je kunt gebruiken voor het resetten en het pairen van de oordopjes en het checken van de accucapaciteit.

Het klepje van de oplaadcase is voorzien van magneetjes die ervoor zorgen dat het klepje goed sluit. Wanneer we de oplaadcase openen zien we twee langwerpige oordopjes. Deze oordopjes hebben een design die we allemaal kennen van de populaire Apple Airpods, waarbij het lange uiteinde uit het oor hangt.

De oordopjes maken geen gebruik van rubberen eartips die het gehoorkanaal afsluiten. Het voordeel van dit ontwerp is dat het dragen van de TCL Moveaudio S200 minder vermoeiend is voor de oren. Het nadeel is dat de oordopjes minder stevig in het oor zitten, waardoor de oordopjes minder geschikt zijn voor sporters. Ook zorgt het niet afsluitende ontwerp ervoor dat je omgevingsgeluiden beter blijft horen.

De behuizing heeft een IP54-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de oordopjes zweet- en spatbestendig zijn en je de oordopjes dus zonder problemen kunt gebruiken wanneer het begint te regenen. Volledig waterdicht zijn de oordopjes niet, dus zoek de grenzen niet op.

Knopjes op de oordopjes ontbreken omdat de oordopjes een aanraakgevoelige behuizing hebben. Hierdoor kun je gewoon op het stammetje van de oordopjes tikken om de muziek te bedienen.

Functies en audiokwaliteit

Pairen werkt eenvoudig en snel dankzij Google Fast Pair

De TCL Moveaudio S200 heeft ondersteuning voor Google Fast Pair. Dit wil zeggen dat de oordopjes automatisch verbinding zoeken met een apparaat die dichtbij de oordopjes ligt. Zodra je de oplaadcase opent ontvang je op je smartphone een melding met de vraag of je de oordopjes wilt pairen. Na acceptatie worden de oordopjes vervolgens gesynchroniseerd met het Google-account die je gebruikt op je Android-smartphone, waarna je de oordopjes op alle apparaten met hetzelfde Google-account kunt gebruiken. De eerste keer verbinden met de oordopjes werkt eenvoudig en vrijwel volledig automatisch. Nadat je de oordopjes de eerste keer hebt verbonden zullen de oordopjes voortaan automatisch opnieuw verbinden met je apparaat zodra je het klepje van de oplaadcase opent.

Automatisch pauzeren van muziek werkt niet optimaal

De Moveaudio S200 is uitgerust met sensoren die kunnen waarnemen of je de oordopjes wel of niet draagt. Hierdoor kunnen de oordopjes de muziek automatisch pauzeren of hervatten wanneer je de oordopjes wel of niet in je oor hebt zitten. Het automatisch pauzeren van muziek is normaalgesproken een handige functie, maar vanwege de pasvorm van de Moveaudio S200 werkt deze functie niet optimaal. De Moveaudio S200 hebben namelijk geen rubberen eartips, waardoor de oordopjes wat losser in je oor zitten. Hierdoor bewegen de oordopjes heen en weer wanneer je fanatiek bezit bent. In dit geval denken de sensoren soms dat je de oordopjes uit je oor hebt gehaald en de muziek dus gepauzeerd moet worden, terwijl de oordopjes in werkelijkheid gewoon wat losser in je oor zitten. Dit probleem komt overigens alleen voor bij wilde bewegingen. Ook zal dit probleem waarschijnlijk niet bij iedereen voorkomen, omdat niet iedereen dezelfde vorm oor heeft.

Geen knopjes, wel touch-bediening

Op de oordopjes van de TCL Moveaudio S200 vinden we geen knopjes. De oordopjes hebben namelijk een aanraakgevoelige behuizing. De sensoren voor deze bediening zijn erg gevoelig en de bediening werkt prettig. Je kunt een oproep aannemen of weigeren of de muziek pauzeren, hervatten of overslaan met twee of drie tikken op het stammetje van de oortjes. Met een lange tik kun je de Google Assistent activeren. Het volume aanpassen is helaas niet mogelijk via de oordopjes. Hiervoor zal je dus je smartphone uit je broekzak moeten halen of eventueel je smartwatch moeten gebruiken.

Accuduur

De oordopjes van de TCL Moveaudio S200 gaan ongeveer drie en half uur mee op een acculading. Dit is niet heel lang, maar vrij normaal in deze prijsklasse. In combinatie met de oplaadcase kun je de oordopjes ongeveer 23 uur gebruiken.

Audiokwaliteit

De oordopjes zijn uitgerust met 12mm drivers. Deze drivers leveren een zuiver geluid zonder gekraak bij hoge tonen. Doordat de oordopjes niet diep in het gehoorkanaal zitten klinkt het geluid wat “doffer” en wat verder weg. Hierdoor zijn de oordopjes niet geschikt voor mensen die genieten van extra harde en krachtige bas. Voor normaal gebruik, zoals YouTube en Spotify, is de audiokwaliteit prima. Een equalizer-app, waarmee je de lage, midden en hoge tonen naar eigen smaak kunt aanpassen, is niet aanwezig.

Ook heeft TCL de oordopjes voorzien van “echo noise cancellation”. Deze technologie kan met behulp van vier microfoons achtergrondgeluiden wegfilteren tijdens een telefoongesprek. Hierdoor kunnen de oordopjes zich volledig focussen op de stem van de gebruiker. Active Noice Cancellation ontbreekt op deze budget-oordopjes.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De TCL Moveaudio S200 zijn voordelige draadloze oordopjes met een langwerpig design. Dit design is dankzij de Apple AirPods bij een hoop consumenten erg geliefd. De oordopjes van Apple zijn echter vrij prijzig en daarom voor veel mensen geen optie. Mensen met een kleiner budget kunnen er dan voor kiezen om de Moveaudio S200 van TCL aan te schaffen. De oordopjes kosten namelijk slechts 79,95 euro. De oordopjes komen in een compacte en lichte oplaadcase met een maximale accuduur van 23 uur. De oordopjes zelf hebben een aanraakgevoelig behuizing voor een prettig werkende bediening, een IP54-rating en ondersteuning voor Google’s Fast Pair. De oordopjes zelf zijn erg licht, waardoor je de oordopjes de hele dag kunt dragen zonder last te krijgen van vermoeide oren.

Er zijn ook een aantal minder positieve punten te noemen. Zo is de audiokwaliteit minder goed in vergelijking met oordopjes die gebruikmaken van een rubberen eartip. Dit komt grotendeels doordat de oordopjes het gehoorkanaal niet afsluiten en daardoor een deel van de audio ontsnapt. Ook blijf je hierdoor meer van je omgeving horen. Daarnaast is deze lossere pasvorm minder geschikt voor actieve sporters. Persoonlijk zou ik de oordopjes daarom vooral binnenshuis, onderweg en op het kantoor gebruiken.

Voordelen

– lichte en compacte oplaadcase

– Google Fast Pair

– IP54-rating (zweet en spat proof)

– touch-bediening werkt goed

– voordelig prijskaartje

– doordat de oordopjes licht zijn en het gehoorkanaal niet afsluiten zijn de TCL Moveaudio S200 oortjes niet vermoeiend voor de oren en kun je de oordopjes de hele dag dragen

Nadelen

– ontwerp niet geschikt voor intense sportoefeningen

– volume niet te bedienen via touch-bediening

– automatisch pauzeren van muziek werkt niet optimaal De TCL Moveaudio S200 is bij Belsimpel verkrijgbaar voor 79,95 euro. Tijdelijk ontvang je de oordopjes gratis wanneer je bij Belsimpel of Bol.com een pre-order plaatst voor de TCL 20 5G.