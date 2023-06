Amazfit Pop 3R Smartwatch Kost Slechts 42 Dollar

Amazfit heeft een nieuwe budget-smartwatch aangekondigd. Het gaat om de Amazfit Pop 3R, die in India een adviesprijs meekrijgt van slechts 42 dollar. Hiervoor krijg je een smartwatch met een luxe uitstraling en een rond AMOLED-scherm.

De Amazfit Pop 3R beschikt over een 1,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466×466 pixels. Het scherm heeft een Always-on display-functie en je kunt kiezen uit meer dan 100 verschillende watchfaces. De behuizing is stof- en waterdicht (IP68) en in combinatie met de siliconen polsband weegt de smartwatch 55 gram.

De 300 mAh accu is goed voor een accuduur van 12 dagen en dankzij de ingebouwde microfoon en speaker is het mogelijk om inkomende oproepen op te nemen met de smartwatch. Uiteraard is de Amazfit Pop 3R ook uitgerust met verschillende sensoren voor het meten van je gezondheid en activiteiten, zoals je hartslag, de zuurstofgehalte in je bloed, je slaappatroon en het aantal gemaakte stappen. Ook heeft de smartwatch verschillende apps aan boord, zoals een muziekspeler, een calendar, een compass, een weer-app en meer.

De Amazfit Pop 3R heeft ondersteuning voor zowel Android als iOS en is op dit moment alleen voor de Indiase markt aangekondigd. Daar krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 42 dollar. Voor de Metallic Silver uitvoering met een metalen bandje betaal je zo’n 49 dollar. Het is nog onduidelijk of de Amazfit Pop 3R op een later tijdstip ook in Europa verkrijgbaar zal zijn.

via [gagadget]