“Renders Van Google Pixel Watch 3 Gelekt”

Op het internet zijn de vermoedelijke renders van de Google Pixel Watch 3 opgedoken. Het valt op dat de Pixel Watch 3 qua design niet veel afwijkt van de Pixel Watch 2. Wel heeft de nieuwe smartwatch een wat dikkere behuizing.

De renders zijn gedeeld door 91mobiles, in samenwerking met de bekende tech-lekker OnLeaks. Volgens de bron beschikt de Pixel Watch 3 over een 41mm behuizing met een 1,2-inch scherm. Dit is hetzelfde schermformaat als de huidige Pixel Watch 2. Wel is de behuizing van de Pixel Watch 3 dikker dan die van de Pixel Watch 2. De behuizing van de Pixel Watch 3 is volgens de bron namelijk 14mm dik, terwijl de Pixel Watch 2 een dikte heeft van 12,3mm. De accu van de Pixel Watch 3 heeft een capaciteit van 307mAh. Dit is vrijwel gelijk aan de 304mAh accu van de huidige Pixel Watch 2.

Volgens 9to5Google werkt Google ook aan een grotere versie van de Pixel Watch. Deze grotere uitvoering krijgt een 45mm behuizing. Beide versies van de nieuwe Pixel Watch draaien op Wear OS 5. Een releasedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]