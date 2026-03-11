Sonos Introduceert Sonos Play en Sonos Era 100 SL

Sonos heeft twee nieuwe speakers geïntroduceerd. We maken kennis met de Sonos Play en de Sonos Era 100 SL. Beide speakers zijn vanaf 31 maart verkrijgbaar.

Nadat de Sonos Play onlangs al opdook in het geruchtencircuit, heeft Sonos de speaker nu officieel aangekondigd. De Sonos Play is een draagbare speaker die tegelijkertijd groot genoeg is om een vaste plek te geven in een kamer. De speaker heeft ondersteuning voor WiFi en Bluetooth, waardoor je de speaker kunt bedienen via het thuisnetwerk of rechtstreeks via de smartphone.

De Sonos Play heeft een afneembare draaglus en wordt geleverd met een oplaadstation. De behuizing is waterdicht (IP67-rating) en de accu gaat 24 uur mee. Deze accu kun je trouwens ook gebruiken om andere apparaten, zoals je smartphone of smartwatch, mee op te laden. De speaker heeft ondersteuning voor Spotify Connect, Apple Airplay 2 en de Sonos-app. Je kunt maximaal 4 Sonos Play-speakers met elkaar synchroniseren.

De Sonos Play is vanaf 31 maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 349 euro.

Voor mensen met een kleiner budget heeft Sonos de Sonos Era 100 SL aangekondigd. De Sonos Era 100 SL heeft ondersteuning voor WiFi, Bluetooth, Apple AirPlay 2 en Trueplay en is te gebruiken in combinatie met de Sonos-app, Spotify, Amazon Music en Tidal. Net als de Sonos Play kun je de Era 100 SL stand-alone gebruiken of koppelen aan een Sonos-netwerk.

De speaker is uitgerust met twee tweeters voor de hoge tonen en een midwoofer voor een diepe bass. De Sonos Era 100 SL is vanaf 31 maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro.

