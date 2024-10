Oppo Introduceert Enco X3i Oordopjes Voor 149 Euro

Oppo heeft een nieuw setje draadloze oordopjes uitgebracht in Nederland. De Oppo Enco X3i krijgt een adviesprijs mee van 149 euro en beschikt onder andere over adaptieve Active Noise Cancellation en een maximale accuduur van 44 uur.

Oppo heeft de nieuwe oordopjes voorzien van een 10,4mm-woofer en een 6mm-tweeter, met een frequentiebereik van 15Hz tot 40kHz. Oppo belooft een hoogwaardige ANC met een ultrabreed frequentiebereik van 4.000Hz en tot 49dB noise cancellation. Hierdoor zijn de oordopjes in staat om zowel lage frequenties (zoals het verkeer) als hoge frequenties (zoals muziekinstrumenten) weg te filteren.

De accu van de oordopjes gaat tot maximaal 10 uur mee wanneer je ANC niet hebt ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 44 uur naar muziek luisteren. Plaats je de lege oordopjes 10 minuten in de oplaadcase, dan kun je de oordopjes weer 7 uur gebruiken.

De oordopjes wegen slechts 4,8 gram en hebben ondersteuning voor Bluetooth 4.3 en Fast Pair. Ook hebben de oordopjes een IP55-rating gekregen, waardoor ze bestand zijn tegen zweet en een regenbuitje. Het bedienen van de oordopjes, inclusief het volume, gaat via aanraking op de steeltjes van de oordopjes.

De Oppo Enco X3i is per direct in Nederland verkrijgbaar in de kleur Meteor Grey voor een adviesprijs van 149 euro. De oordopjes zijn te koop via Oppo’s eigen online webwinkel en via andere kanalen.