Huawei Mate 30 Pro Komt In 2020 Zonder Google-diensten Naar Nederland

De Chinese fabrikant Huawei zal begin 2020 de eerste Huawei-smartphone zonder Google-diensten in Nederland op de markt brengen. Het gaat het om de Huawei Mate 30 Pro, de krachtigste uitvoering uit de Mate 30-serie.

Een woordvoerder van Huawei heeft aangegeven dat de Huawei Mate 30 Pro halverwege het eerste kwartaal van 2020 in Nederland op de markt zal verschijnen. Vanwege de Amerikaanse sancties is de smartphone niet voorzien van Google-diensten zoals de Play Store, YouTube, Gmail etc. Dit zal voor veel mensen een reden zijn om de smartphone niet te kopen. Wij vragen ons dan ook af hoe vaak de smartphone in Nederland en de rest van Europa over de toonbank zal gaan.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de Huawei Mate 30 Pro al in 2019 in Nederland te lanceren. In andere Europese landen, waaronder Zwitserland en Spanje, is de smartphone al wel verkrijgbaar voor ongeveer 1000 euro.

via [bright]