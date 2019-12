“Introductie Samsung Galaxy S10 Lite Nog Voor De Kerstdagen”

Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron zal Samsung de Galaxy S10 Lite nog voor de kerstdagen introduceren. De smartphone zou een adviesprijs meekrijgen van 679 euro.

Roland Quandt is een zeer bekende en betrouwbare naam in het geruchtencircuit en volgens hem zal Samsung nog voor de kerst de Galaxy S10 Lite introduceren. De Galaxy S10 Lite is een goedkopere versie van de Galaxy S10e, die volgens hem een adviesprijs meekrijgt van 679 euro.

Quandt weet ook een aantal specificaties te melden. Zo zou de Galaxy S10e beschikken over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 855-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart.

Aan de achterkant vinden we een driedubbele camera bestaande uit een 48MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De 4500 mAh accu zou ondersteuning hebben voor 45 Watt snelladen.

via [androidplanet]