Xiaomi Mi Mix Alpha Komt Voorlopig Nog Niet Op De Markt

Xiaomi presenteerde vorig jaar een concepttelefoon met een 360-graden scherm die over de achterkant van de behuizing doorloopt. De zogeheten Xiaomi Mi Mix Alpha zou deze maand op de markt moeten verschijnen, maar we moeten nog wat langer geduld hebben.

De Chinese fabrikant Xiaomi wilde vorige maand beginnen met de productie van de Mi Mix Alpha en deze maand een kleine oplage van de smartphone uitbrengen. We hebben echter nog steeds geen releasedatum. Xiaomi heeft nu aangegeven dat het bedrijf “zo snel mogelijk een releasedatum zal delen“. Waarom we nog geen releasedatum hebben is onduidelijk.

Xiaomi presenteerde de Mi Mix Alpha in september. De smartphone beschikt over een flexibel scherm dat is dubbelgevouwen en aan de achterkant doorloopt. Er is alleen een strook van keramiek en saffierglas waarin de 108 megapixel camera is verwerkt. De boven- en onderkant van de behuizing is gemaakt van titaniumlegering. Intern vinden we de krachtigste hardware, waaronder een Snapdragon 855 Plus-processor, 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

via [tweakers]