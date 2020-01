Oppo, Vivo en Xiaomi Komen Met Bestandsoverdracht-functie

De Chinese fabrikanten Oppo, Vivo en Xiaomi zijn begonnen met het inbouwen van een functie voor bestandsoverdracht. De nieuwe smartphone protocol moet uitgroeien tot een Android-alternatief voor Apple Airdrop.

De drie fabrikanten hebben samen een protocol opgezet met de naam Peer-to-Peer Transmission Alliance. Vivo zal de functie vanaf februari op zijn toestellen installeren. Oppo zal de functie de komende maanden verwerken in ColorOS 7. ColorOS 7 is gebaseerd op Android 10. Xiaomi heeft nog geen datum bekendgemaakt. Andere fabrikanten kunnen zich bij dit project aansluiten. Huawei zou een mogelijk kandidaat zijn.

Met de nieuwe functie kunnen bestanden via Bluetooth en wifi direct worden gedeeld met maximaal 20MB/s. Er is geen internetverbinding nodig. De functie is een tegenhanger van Apple’s AirDrop die op iOS aanwezig is. Google zou overigens zelf ook aan een techniek werken om dat standaard in Android te zetten.

via [tweakers]