Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite Officieel Aangekondigd

Goed nieuws voor mensen die interesse hebben in een toestel uit Samsung’s vlaggenschip-series, maar hiervoor niet de hoofdprijs willen betalen. Samsung heeft namelijk goedkopere varianten aangekondigd. Het gaat om de Galaxy S10 Lite en de Galaxy Note 10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite

De nieuwe smartphones zijn iets minder duur, maar beschikken wel over de premium functies van deze series. De Samsung Galaxy S10 Lite krijgt een adviesprijs mee van 649 euro en beschikt over een 6.7-inch Full HD+ Infinity O-display met in de uitsparing een 32MP selfie-camera, een Snapdragon 855-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.500 mAh-accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera die bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De Samsung Galaxy S10 Lite draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil en verschijnt deze maand op de markt in de kleuren Prism White, Prism Black, Prism Blue en Prism Crush Blue. Je kunt de smartphone nu al bestellen bij Coolblue.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

De Galaxy Note 10 Lite is de nieuwste “phablet” met S Pen. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 599 euro en beschikt over een 6,7-inch Super AMOLED Infinity O-display met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Exynos 9810-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.500 mAh-accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een S Pen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens met 2X optische zoom.

De Galaxy Note 10 Lite is vanaf deze maand verkrijgbaar in de kleuren Aura Glow en Aura Black. Je kunt bij Coolblue een pre-order plaatsen.

via [AW]