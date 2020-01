MediaMarkt Start BTW Weg Ermee Actie

Eens in de zoveel tijd start MediaMarkt een zogeheten “BTW weg ermee” actie, waarbij klanten geen BTW over hun producten hoeven te betalen. Vanaf donderdag 23 tot en met zondag 26 januari 2020 is dit opnieuw het geval.

Vandaag tot en met zondag neemt MediaMarkt de BTW op zich. Dit komt neer op een effectieve korting van 17,36%. MediaMarkt noemt als voorbeeld:

Wanneer een product €242,- kost, bestaat het bedrag uit €200,- plus €42,- BTW. Tijdens de btw actie betalen wij de btw van €42,- voor jou. Dat is 17,36% korting over €242,-.

Let op dat niet alle producten meedoen aan deze actie. Zo vallen games, consoles en drones niet onder de BTW vrije producten. Ook betaal je voor alle Apple producten nog gewoon het volle bedrag. Voor meer informatie over de kortingsactie kun je hier terecht.