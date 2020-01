Nog niet eens zo vreselijk lang geleden kon je alleen bellen en sms’en met je telefoon. Tegenwoordig kunnen we zoveel verschillende dingen met de smartphone, dat we er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Overal en altijd online. Snel je saldo checken voordat je de supermarkt binnen stapt, of even het adres opzoeken van die speciale winkel tijdens je dagje uit. Internet is ideaal, maar er zijn ook genoeg risico’s waar je je smartphone en jezelf aan blootstelt. Daarom geven we je in dit artikel hier vijf eenvoudige manieren om veiliger te internetten met je Android toestel.

Anoniem surfen

Op een iPhone staat standaard Safari als browser geïnstalleerd en daar wijken mensen niet snel van af. Op Android toestellen staat over het algemeen standaard Google Chrome geïnstalleerd. In principe maakt het niet heel veel uit welke browser je gebruikt, mits het maar een ‘grote naam’ is. Denk hierbij aan browsers zoals Chrome en Firefox. Extra bijkomend voordeel aan Google Chrome is dat je er ook anoniem mee kunt surfen. Dit betekent dat niet wordt bijgehouden welke websites je bezoekt en welke programma’s er worden gedownload.

Openbare wifi

Het scheelt je een hoop data uit je databundel wanneer je op een plaats bent waar je van openbare wifi gebruik kunt maken. Ideaal, maar ook best risicovol als je je bedenkt dat hackers hier misbruik van kunnen maken. Zij kunnen bijvoorbeeld een dergelijk openbaar wifinetwerk nabootsen. Alle informatie die je verstuurd of binnenhaalt, kan door de hackers worden onderschept. Probeer eens een VPN trial om hier de voordelen van te ontdekken. VPN levert namelijk een enorme bijdrage aan je online veiligheid. In de eerste plaats omzeil je namelijk niet alleen geoblocking, doordat je je eigen fictieve locatie instelt. Ook alle data die je verstuurd, wordt gecodeerd verzonden. Denk eens aan het eerdere voorbeeld waarin een openbare wifi-verbinding wordt nagebootst. Log jij in op internetbankieren, dan kan zo’n hacker je inloggegevens onderscheppen. Gebruik je een VPN verbinding, dan worden je inloggegevens gecodeerd verzonden en kan een hacker er niets mee als deze worden onderschept.

Kijk uit met welke apps je gebruikt

Heb je nogal wat geheugen op je toestel staan, dan weerhoudt niets jou ervan om de ene na de andere leuke app te downloaden. Op zich prima, maar kijk wel even goed wat die apps allemaal van je willen weten en wat ze dan met die informatie doen. Vooral Facebook en de bijbehorende Facebook Messenger zijn in opspraak geweest over de privacy van hun gebruikers. Nu nog wordt er bij gebruik van Messenger informatie doorgezet naar Facebook om passende advertenties in je tijdlijn weer te geven.

Uitloggen

Heb je je e-mail gecontroleerd of snel het wel en wee van je Facebookvrienden bekeken? Vergeet dan niet uit te loggen. Hiermee voorkom je dat je surfgedrag gevolgd wordt en je daarbij gepersonaliseerde advertenties krijgt aangeboden.

Software update

Is er een update voor je Android toestel, installeer deze dan direct. Eventuele beveiligingsproblemen worden met de nieuwste software vaak opgelost. Kleine moeite, groot plezier.