Anderhalf Miljoen Nederlanders Gebruiken Huawei-smartphone

De Chinese fabrikant Huawei heeft laten weten dat ruim anderhalf miljoen Nederlanders een Huawei-smartphone gebruiken. Wereldwijd zijn er 600 miljoen Huawei-smartphones in gebruik.

Huawei heeft een aantal cijfers gedeeld over het aantal actieve Huawei-smartphones. Volgens de Chinese fabrikant zijn er wereldwijd momenteel meer dan 600 miljoen smartphones van het merk in gebruik. 68 miljoen hiervan bevinden zich in Europa en meer dan anderhalf miljoen in Nederland.

Uit cijfers van Telecompaper blijkt dat Huawei in Nederland in het vierde kwartaal van 2019 een marktaandeel had van 11 procent. Dit komt neer op ongeveer 1,6 miljoen toestellen. Samsung is met 43 procent ruim de marktleider in Nederland, gevolgd door Apple met 32 procent.

via [nu.nl]