OnePlus Nord Nu In Nederland Verkrijgbaar

De OnePlus Nord die de Chinese fabrikant vorige maand introduceerde is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De smartphone krijgt een vanaf adviesprijs mee van 399 euro.

De OnePlus Nord is een krachtige mid-range smartphone met een 6,44-inch Fluid AMOLED-scherm (2400 x 1080 pixels) en een verversingssnelheid van 90 Hz, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765G-processor met ondersteuning voor 5G, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.115 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen.

In het scherm vinden we een dubbele selfie-camera met een 32MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De OnePlus Nord is verkrijgbaar in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx. De 8GB + 128GB uitvoering kost 399 euro. Voor 12GB + 256GB betaal je 499 euro. Je kunt de smartphone bestellen op de OnePlus website, maar ook gewoon bij Coolblue.

