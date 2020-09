Een tablet of toch een smartphone kopen?

Een smartphone of een tablet? Ze lijken in vele opzichten op elkaar. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua mogelijkheden. Toch zijn er zeker duidelijke verschillen aan te wijzen tussen deze apparaten. Ben je toe aan een nieuw apparaat, maar weet je niet welke van de twee het beste bij je past? Check zeker checko.nl!

Een smartphone

Vroeger had een telefoon slechts één functie. Je kon er mee bellen. Dankzij de introductie van mobiele telefoons zijn de functies steeds uitgebreider geworden. Een sms versturen, foto’s maken en simpele spellen als Snake werden mogelijk. De introductie van de smartphone betekende een enorme stap voorwaarts. Vroeger hadden we overal een ander apparaat voor. Een smartphone is in feite een computer, laptop, telefoon, toetsenbord, audiosysteem, radio, webcam, fotocamera, rekenmachine, horloge, zaklamp en nog veel meer apparaten in één enkel model. De moderne smartphone heeft veel gelijkenissen met een gewone computer. Dankzij een besturingssysteem als iOS of Android kun je surfen over het internet, games spelen of films en series bekijken. Door het touchscreen heb je geen extern toetsenbord of een muis nodig. Het nadeel blijft echter dat kleine scherm, waardoor de smartphone niet altijd het meest ideale apparaat is voor het surfen over het internet of het kijken van video’s. Zou het niet makkelijk zijn om al deze handige functies in een apparaat met een groter scherm te krijgen? De tablet werd geboren.

Een tablet

Een tablet is kleine schermcomputer die je makkelijk overal mee naartoe kan nemen. De meeste mensen gebruiken een tablet om mee te internetten, hun e-mail te versturen, films te kijken, boeken te lezen en om spelletjes op te spelen. De laatste jaren is het aantal functies op tablets flink uitgebreid en ook de toevoeging van verschillende accessoires zorgt ervoor dat je hem voor steeds meer doeleinden kunt inzetten.

Door de koppeling met bijvoorbeeld een (draadloos) toetsenbord is hij ook als laptop te gebruiken. Voor bijvoorbeeld werk en/of studie. Tablets kun je het beste onderverdelen in drie categorieën, op basis van het besturingssysteem waarmee de tablet werkt. Deze besturingssystemen zijn Apple iOS, Android en Windows.

Welk besturingssysteem je ook kiest voor een tablet, ze beschikken allemaal over vergelijkbare eigenschappen. Denk daarbij aan het formaat van het scherm en de bijbehorende resolutie, de opslagcapaciteit voor foto’s, films, apps en games, de kwaliteit van de camera, de ingebouwde processor en het werkgeheugen en nog veel meer. Doe zeker het nodige opzoekwerk online om te kijken welke de beste tablet is voor jouw specifieke gebruik.

Welke van de twee?

Het onderscheid zit hem met name in het gebruik. Waar wil jij het nieuwe apparaat echt voor gebruiken? Wil je mensen gemakkelijk kunnen bellen met een apparaat dat in de broekzak past? Wil je thuis en onderweg op een snelle manier e-mail lezen, het nieuws bekijken of met mensen in contact komen? Kies dan voor een smartphone. De smartphone is van de drie ook het apparaat waarmee je het gemakkelijkste foto’s kunt maken, dankzij het kleinere formaat. Wil je content consumeren en gemakkelijk films kijken en internetten op een groter scherm? Kies dan voor een tablet. Een gewone tablet is ideaal voor ontspanning. Kies voor een tablet met simkaart als je de tablet ook wilt gebruiken om te bellen of onderweg wil kunnen internetten.