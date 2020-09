Huawei FreeBuds Pro Officieel Aangekondigd

Huawei heeft tijdens zijn Developer Conference de FreeBuds Pro aangekondigd. De volledig draadloze oordopjes hebben een nieuw design met een premium uitstraling gekregen. Ook is de FreeBuds Pro voorzien van verbeterde noise cancellation en nieuwe bediening.

De Huawei FreeBuds Pro is de opvolger van de FreeBuds 3i. De FreeBuds 3i zijn we momenteel aan het testen en hierover lees je binnenkort ons oordeel, maar binnenkort krijgen consumenten dankzij de introductie van de FreeBuds Pro meer keuze uit draadloze oordopjes van Huawei. Het uiteinde van het oordopje heeft een ontwerp met strakke randen terwijl het oordopje zelf een vloeiende ronde vorm heeft. Het oordopje is ook kleiner dan zijn voorganger.

Huawei heeft de FreeBuds Pro voorzien van grotere 11 mm audiodrivers die een diepe bas leveren, aldus Huawei. De drivers zijn gestabiliseerd met een mechanisch systeem die er voor moet zorgen dat er geen verstoring is van het geluid bij snelle bewegingen. De noise cancellation (ANC) werkt nu met drie verschillende microfoons die het omgevingsgeluid detecteren en wegfilteren. De oordopjes kunnen geluiden tot 40 decibel wegfilteren en maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de aard van het omgevingsgeluid te identificeren en de ANC hierop aan te passen.

Ook de bediening heeft een upgrade gekregen. Zo kun je nu in de oordopjes knijpen om naar het vorige of volgende nummer te gaan. Het volume kun je aanpassen via veegbewegingen. De FreeBuds Pro maakt gebruik van Bluetooth 5.2 en kan met meerdere apparaten gekoppeld worden. De accu van de oordopjes gaat 7 uur mee, maar in combinatie met de oplaadcase kun je 30 uur naar muziek luisteren.

De Huawei FreeBuds Pro ligt vanaf 5 oktober in de winkel voor 179,99 euro.

via [AW]