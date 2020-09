Samsung En LG Gaan Geen Schermen Meer Leveren Aan Huawei

Samsung en LG hebben aangegeven dat de fabrikanten geen schermen meer zullen leveren aan Huawei zodra de verscherpte sancties in de VS in werking treden. Huawei zal voortaan dus schermen van Chinese leveranciers moeten gebruiken.

Huawei heeft het al een lange tijd lastig door de sancties in de VS. De VS gaf Huawei echter een tijdelijke handelslicentie die tot nu toe elke keer opnieuw werd verlengd. Er is echter besloten om deze licentie niet meer te verlengen, waardoor bedrijven die met Huawei willen samenwerken vanaf 15 september een speciaal daarvoor voorziene licentie moeten aanvragen.

Samsung en LG hebben aangegeven dat ze geen handelslicentie zullen aanvragen en vanaf 15 september dus geen schermen meer zullen leveren aan Huawei. LG gaf aan dat de impact klein is, omdat ze al weinig schermen aan Huawei leveren. Samsung levert een stuk meer schermen, met name voor Huawei’s vlaggenschip-smartphones. Samsung heeft echter geen reactie gegeven over de impact van dit besluit.

Huawei maakt naast de schermen van Samsung en LG ook gebruik van schermen die zijn gemaakt door de Chinese bedrijven BOE en CSOT. Het lijkt er op dat Huawei nu meer schermen moet afnemen bij deze Chinese bedrijven, ook voor de vlaggenschip-smartphones.

via [AW]