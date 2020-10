De Chinese fabrikant Vivo gaat smartphones verkopen in Europa. Voorheen was de fabrikant alleen actief in Azië, maar straks zijn smartphones zoals de Vivo X51 5G ook verkrijgbaar in landen als Duitsland en Frankrijk. Nederland en België moeten nog wat langer wachten.

Vivo start in zes Europese landen. Het gaat om Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De Vivo X51 5G is de top-smartphone die we straks in Europa kunnen kopen. Dit is de Europese versie van de Vivo X51 Pro. Een aantal mid-range toestellen die in Europa op de markt verschijnen zijn de Y70, Y20s en Y11s. Alle Vivo-smartphones die in Europa op de markt verschijnen maken gebruik van een Snapdragon-soc en draaien op een minimalistische versie van Android. Ook de Vivo True Wireless Earphones komt naar Europa.

Vivo bestaat sinds 2011 en is onderdeel van BBK Electronics. Onder BBK Electronics vallen ook OnePlus, Oppo en Realme. Deze drie merken zijn al langer actief in Europa, ook in Nederland en België. Vivo heeft een marktaandeel van 9 procent in handen en is in India de marktleider. In thuisland China heeft Vivo de tweede plek in handen op de smartphonemarkt.

via [tweakers]