Google Pixel 5 In Nederland Te Koop Voor 719 euro

De Google Pixel 5 is niet officieel in Nederland uitgebracht, maar via de website Belsimpel is de smartphone alsnog in ons land verkrijgbaar. De Pixel 5 kost met een prijskaartje van 719 euro wel wat meer dan in Duitsland.

Google brengt zijn Pixel-smartphones niet officieel uit in Nederland, maar vaak verschijnen de toestellen uiteindelijk toch in Nederland op de markt, doordat webwinkels zelf een voorraad inkopen en naar Nederland brengen. Dit heeft Belsimpel nu gedaan met de Pixel 5, die daar te koop is voor 719 euro. Dit is wel flink wat meer dan de 613,15 euro die je in Duitsland kwijt bent voor de smartphone. De levertijd bij Belsimpel is 2 tot 4 werkdagen. Je krijgt twee jaar lang garantie. Je kunt de Pixel 5 overigens ook combineren met een abonnement.

De Google Pixel 5 beschikt over een 6.0-inch scherm met een 90 Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een waterdichte behuizing (IP68), een Qualcomm Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4080 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 12,2MP hoofdlens en een 16MP groothoeklens. De Pixel 5 heeft ook ondersteuning voor “reverse wireless charging”.

via [androidplanet]