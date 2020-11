Google Assistent Kan Lichten Om Gewenste Tijden Aan- Of Uitschakelen

De Google Assistent heeft nieuwe mogelijkheden gekregen waardoor de assistent in staat is om lichten aan- en uit te doen. Met een spraakcommando kunn je vragen om lampen direct aan of uit te doen, maar dit kan ook op bepaalde momenten zoals bij zonsopkomst of zonsondergang.

Een Reddit-gebruiker heeft de nieuwe functie ontdekt op de website van Google. Het moet nu in meerdere talen mogelijk zijn om met een spraakcommando lichten aan en uit te doen. Voorheen was dit niet niet mogelijk met de Google Assistent. Commando’s kunnen tot zeven dagen van te voren worden gegeven.

De nieuwe functie is nog niet heel uitgebreid. Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om commando’s over de verlichting te annuleren en vraagt de Google Assistent bij sommige commando’s niet om extra informatie.

via [tweakers]