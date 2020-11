Android 11-update Voor OnePlus 8 en 8 Pro Nu In Nederland Beschikbaar

OnePlus is begonnen met de uitrol van de stabiele versie van Android 11 voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De update rolt nu ook uit in Nederland en is binnen te halen via een OTA-update. Android 11 met de OxygenOS 11-schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De Android 11-update rolde eerder al uit, maar was toen nog niet in Nederland beschikbaar. Sinds deze week komt de update echter ook binnen bij Nederlandse OnePlus 8 (Pro) gebruikers. OxygenOS 11 heeft een volledig aangepast design gekregen, die nu veel meer lijkt op de One UI-schil van Samsung. Belangrijke knoppen en functies zijn nu zoveel mogelijk onderaan in beeld geplaatst zodat je de interface makkelijker met één hand kunt bedienen.

Andere nieuw functies die OnePlus in de update heeft verwerkt zijn een Always-on-Display, een donkere modus-knop in de snelle instellingen en verbeterde OnePlus-apps. De update is meer dan 2,8GB groot en rolt geleidelijk uit naar gebruikers van de OnePlus 8 (Pro).

via [AW]