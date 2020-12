Android Auto Komt Officieel Naar Nederland En België

Eindelijk is het zo ver. Google brengt Android Auto binnenkort officieel naar Nederland en België. Hierdoor is het niet meer nodig om Android Auto via een omweg te gebruiken.

Android Auto was al wel in ons land te gebruiken, maar je kon de dienst tot nu toe alleen via een omweg installeren, omdat Google Android Auto nog niet officieel in de Benelux heeft gelanceerd. Daar komt nu verandering in, want Google heeft de dienst voor een heleboel Europese landen aangekondigd, inclusief Nederland en België.

Google laat weten dat de dienst de komende maanden zal worden uitgerold naar verschillende Europese landen. Mensen met een toestel die draait op Android 10 of hoger hoeven niks te doen. Apparaten met een oudere versie van het besturingssysteem moeten een aparte Android Auto-app downloaden via de Play Store.

Android Auto is een besturingssysteem voor de infotainmentsystemen in auto’s. Je kunt je smartphone met je auto verbinden waarna het Android Auto-scherm wordt getoond op het groter scherm van het infotainmentsysteem. Hiermee kun je vervolgens Google Maps, Spotify, WhatsApp en andere diensten bedienen. De Google Assistent leest berichten voor zodat je je handen aan het stuur kunt houden.

via [androidplanet]