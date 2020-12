Krachtige Budget-smartphone Poco M3 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Xiaomi heeft kortgeleden de Poco M3 aangekondigd. Dit is een nieuwe budget-smartphone met een goede prijskwaliteit-verhouding. De Poco M3 is nu te koop in Nederland en kost tijdelijk slechts 129 euro.

De Poco M3 beschikt over een 6,53-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting en dual-SIM ondersteuning.

De Poco M3 draait op Android 10 met de MIUI 12-schil en krijgt een adviesprijs mee van 149 euro (64GB) en 169 euro (128GB). De smartphone is nu verkrijgbaar in Nederland en tijdelijk 20 euro afgeprijsd op de officiële website van Xiaomi.