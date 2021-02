“Specificaties Xiaomi Mi 11 Lite Gelekt”

Nadat Xiaomi de Mi 11 onlangs heeft aangekondigd voor de Chinese markt zal de fabrikant de smartphone op 8 februari ook voor de Europese markt introduceren. De Xiaomi Mi 11-serie bestaat sowieso uit de reguliere Mi 11 en de Mi 11 Pro, maar de laatste geruchten spreken nu ook over de komst van de Xiaomi Mi 11 Lite.

De Chinese bron Digital Chat Station heeft via de website Weibo een aantal specificaties van de Xiaomi Mi 11 Lite gedeeld. Volgens de bron beschikt de goedkoopste smartphone uit de Mi 11-serie over een onbekende ‘SM7350’-chipset van Qualcomm. Mogelijk gaat het om de Snapdragon 755G-processor die de 750G-processor zal opvolgen. De Snapdragon 750G-processor is onder andere te vinden in de Xiaomi Mi 10T Lite.

De bron schrijft verder dat de Xiaomi Mi 11 Lite een OLED-scherm krijgt met in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop vinden we onder andere een 64MP hoofdlens en een periscopische zoomlens waarmee je vijf keer optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Op 8 februari zal Xiaomi de Mi 11-serie voor de internationale markt introduceren. Wij zullen alle details inclusief de Europese adviesprijzen na de aankondiging met jullie delen.

