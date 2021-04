OnePlus Nord N10 En Nord N100 Ontvangen Update Met Beveiligingspatch Van Maart

OnePlus heeft weer een update uitgerold naar de OnePlus Nord N10 en de Nord N100. De update installeert de beveiligingspatch van maart 2021 en brengt een aantal verbeteringen voor het systeem en netwerk met zich mee.

OxygenOS 10.5.11 rolt nu uit naar de OnePlus Nord N10. Uit meldingen van Nederlandse gebruikers blijkt dat de update ook al in ons land te downloaden is. De update is 113MB groot en installeert de beveiligingspatch van maart. In de onderstaande changelog zien we dat de update ook een aantal verbeteringen met zich meebrengt.

System Improved power consumption of the system Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.03

Network Improved the performance and stability of Wi-Fi transfer Improved the stability of communication and 5G network



De OnePlus Nord N100 ontvangt ook een update. Het gaat om OxygenOS 10.5.9. Deze update brengt wat minder verbeteringen met zich mee, maar installeert wel de beveiligingspatch van maart 2021. Hebben jullie de update al ontvangen?

