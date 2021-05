Xiaomi-patent Toont Camera Die Binnenin Smartphone Kan Draaien

Fabrikanten vragen regelmatig patenten aan voor technologieën die mogelijk in de toekomst gebruikt gaan worden. Zo heeft Xiaomi nu een patent aangevraagd voor een smartphone-camera die binnenin de behuizing rond kan draaien. Zo kan één camera zowel aan de voorkant als aan de achterkant van een smartphone gebruikt worden.

De website LetsGoDigital heeft een illustratie gemaakt bij het patent van Xiaomi. In het patent beschrijft Xiaomi een cameramodule die binnenin een smartphone kan worden geplaatst en zichzelf om kan draaien. Hierdoor zou één camera als selfie-camera en als rear-camera gebruikt kunnen worden. In de illustratie zien we dat één camera van de driedubbele rear-camera kan omdraaien en als under- display selfie-camera kan worden gebruikt.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Xiaomi een smartphone met deze technologie zal uitrusten. Het komt regelmatig voor dat fabrikanten een patent aanvragen zonder dat ze van plan zijn deze technologie op korte termijn te gaan gebruiken.

via [hardware.info]