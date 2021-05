“OnePlus Gaat Televisies In Europa Lanceren”

Nadat OnePlus eerder al televisies introduceerde in India zou de fabrikant zich nu aan het voorbereiden zijn op een Europese lancering. Dit zou Pete Lau gezegd hebben tijdens een gesprek met de media, aldus de goedgeïnformeerde bron WinFuture. Wanneer de eerste OnePlus TV in Europa zal verschijnen is nog onduidelijk.

OnePlus bracht in 2019 zijn eerst tv uit in India en in 2020 verschenen nieuwe modellen op de markt. De televisies van OnePlus draaien op Android TV en de Q1-serie heeft achter het scherm een verborgen soundbar die naar beneden schuift wanneer je de tv gebruikt.

Nu schrijft WinFuture dat OnePlus-topman Pete Lau heeft gezegd dat de Chinese fabrikant een Europese lancering aan het voorbereiden is. Wanneer deze lancering zal plaatsvinden en welke televisies in Europa op de markt verschijnen heeft Pete Lau nog niet gezegd. Het huidige aanbod van OnePlus TV’s bestaat uit lcd-tv’s met een 55-inch paneel en een 4k-resolutie en de Y-serie die bestaat uit 43-inch en 32-inch budget-modellen.

via [tweakers]