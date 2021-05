Grip op je financiën? Meer dan je telefoon heb je niet nodig!

Het is belangrijk dat we allemaal grip hebben op onze financiën. Dit komt omdat onze financiën ons de mogelijkheid geven om dingen te betalen. Waar het vroeger nog redelijk moeilijk was om je financiën in kaart te brengen, is dit tegenwoordig makkelijker dan ooit! Dit komt natuurlijk door de opkomst van verschillende technologieën. De ontwikkeling van de computer, telefoons en applicaties heeft het voor ons als eindgebruiker stukken makkelijk gemaakt om inzicht in onze financiële situatie te krijgen. In deze blog vertellen we je meer over wat deze ontwikkelingen voor ons betekenen en hoe we hier gebruik van kunnen maken.

Internetbankieren

Internetbankieren is al jaren niet meer uit onze levens weg te denken. Internetbankieren heeft transacties uitvoeren ontzettend veel makkelijker en toegankelijker gemaakt. De laatste jaren zie je dit ook terug in het aantal transacties dat uitgevoerd wordt met internetbankieren. De oudere generatie zag dit vroeger als ‘eng’ en durfde haar vingers er niet aan te branden. Tegenwoordig zie je dat zo goed als iedereen toch om is als het gaat om internetbankieren. In Nederland alleen al werden er in 2020 namelijk zo’n 335 miljoen transacties uitgevoerd via internetbankieren. Hiervan waren er maar liefst 83,7 miljoen met de mobiele telefoon.

Overige financiële applicaties

Internetbankieren heeft zich de afgelopen jaren weer in een rap tempo weten te ontwikkelen. Er zijn tal van applicaties bijgekomen die gebruikt kunnen worden als toevoeging op het internetbankieren. Twee bekende voorbeelden hiervan zijn Dyme en Tikkie. Tikkie wordt voornamelijk gebruikt om geld over te maken van de een naar de ander. Het heeft het proces van internetbankieren nóg gemakkelijker weten te maken. Waar je dus Tikkie dus voornamelijk gebruikt om geld binnen te krijgen, geldt Dyme meer als een applicatie om je geld ook op je eigen rekening te houden. Het is namelijk meer een app voor financieel overzicht. Via deze applicatie krijg je gemakkelijk inzicht in je (periodieke) uitgaven en kun je hier ook gemakkelijk iets aan veranderen! Deze applicatie helpt je dus niet alleen met het verkrijgen van inzicht in je geld, maar ook nog eens met het daadwerkelijk besparen van geld.