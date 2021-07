Officieel: Introductie Huawei P50 Op 29 Juli

De Chinese fabrikant Huawei heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer we de nieuwe vlaggenschip-smartphone te zien krijgen. Huawei zal de P50-serie op 29 Juli officieel introduceren.

CEO Richard Yu heeft via de Chinese website Weibo bekendgemaakt dat Huawei op 29 juli de P50 en P50 Pro zal presenteren. De topman geeft aan dat de nieuwe smartphones zich op cameragebied gaan onderscheiden. De presentatie is online te volgen, maar we weten nog niet waar en hoe laat. Ook weten we nog niet of de Huawei P50-smartphones in Europa worden uitgebracht.

Vanwege het handelsverbod van de Verenigde Staten mag Huawei geen Android-apparaten met Google-diensten op de markt brengen. Hierdoor zullen diensten als de Play Store, Google Maps, YouTube en Gmail ontbreken op de Huawei P50. Vanwege deze beperking zijn de Huawei-smartphones buiten China sinds het handelsverbod lang niet meer zo populair.

