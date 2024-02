Introductie Asus Zenfone 11 Ultra Op 14 Maart

Asus zal zijn volgende vlaggenschip-smartphone op 14 maart introduceren. Dit heeft het bedrijf zelf naar buiten gebracht. De presentatie van de Asus Zenfone 11 Ultra is live te volgen op de officiële website van Asus.

De introductie van de Asus Zenfone 11 Ultra zal op 14 maart 13.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Asus noemt alleen de Zenfone 11 Ultra, wat doet vermoeden dat we mogelijk geen reguliere Zenfone 11 te zien krijgen. De fabrikant heeft ook een afbeelding gedeeld met daarbij de teksten “Expand your vision” en “ultra size“, wat duidelijk hints zijn naar een extra groot scherm.

De Zenfone-serie bestaat tot nu toe uit zeer compacte high-end smartphones. Het zou best jammer zijn als Asus bij de Zenfone 11 afstapt van dit concept, want er zijn tegenwoordig zeer weinig compacte high-end smartphones verkrijgbaar. We hopen daarom dat Asus op een ander tijdstip ook nog gewoon een reguliere Zenfone 11 met een kleiner scherm zal introduceren.

Specificaties Asus Zenfone 11 Ultra

Volgens eerdere geruchten is de Zenfone 11 Ultra een rebranded versie van de ROG Phone 8 en beschikt de smartphone over een 6,78-inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 5500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 32MP telelens met 3x optische zoom.

via [androidplanet]