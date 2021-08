Aandeel OnePlus In Europa Gegroeid Met 304 Procent

OnePlus doet het goed in Europa. Uit cijfers blijkt dat de verkoop van OnePlus-smartphones in de eerste helft van 2021 met 304 procent is gegroeid. De groei is voornamelijk te danken aan de komst van de Nord-serie. Ook buiten Europa doet OnePlus het goed.

Zowel in Europa als in de rest van de wereld zag OnePlus de verkoop van smartphones het afgelopen half jaar groeien. Uit onderzoek van Counterpoint Research blijkt dat OnePlus in de eerste helft van 2021 maar liefst 304 procent meer telefoons wist te verkopen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Ook buiten Europa zijn de verkoopcijfers flink gegroeid. Zo zag OnePlus in de Verenigde Staten een groei van maar liefst 428 procent. In de VS wist OnePlus 1 miljoen smartphones uit de Nord N-serie te verkopen. In India en China moet OnePlus het juist vooral hebben van de verkoop van duurdere toestellen, zoals de OnePlus 9.

