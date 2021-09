“Introductie Android 12 Op 4 Oktober”

Volgens de laatste geruchten hoeven we nog maar een paar weken te wachten op de officiële lancering van Android 12. Google zou het besturingssysteem op 4 oktober willen uitbrengen voor consumenten, bijna 13 maanden na de lancering van Android 11.

Mishaal Rahman van XDA Developers zou een intern Google-document in handen hebben waarin staat dat Google op 4 oktober de broncode voor Android 12 zal vrijgeven voor het AOSP (Android Open Source Project). Dit valt normaal samen met het moment waarop Google de stabiele variant van een nieuwe Android-versie lanceert.

Google heeft in Android 12 onder andere het “Material You”-design toegevoegd. Dit is een aangepaste versie van het “Material Design” en bestaat uit dynamische thema’s waarbij apps en onderdelen van Android het kleurenschema overnemen van de wallpaper die je ingesteld hebt. Ook heeft Google ondersteuning voor scrolling screenshots toegevoegd en krijgen gebruikers inzicht over welke apps de microfoon of camera gebruiken. Verder zijn er nieuwe widgets toegevoegd en is de smarthome-bediening verplaatst van het powermenu naar de snelle instellingen.

