“Xiaomi Redmi 10 Komt Naar Europa Voor 179 Euro”

Xiaomi heeft vorige maand de Redmi 10 geïntroduceerd, maar informatie over een Europese lancering heeft de Chinese fabrikant nog niet gegeven. Volgens tech-lekker Roland Quandt is de Redmi 10 echter binnenkort in Europa verkrijgbaar voor 179 euro.

De Redmi 10 beschikt over een 6,5-inch Full-HD LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, stereo speakers, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

Volgens Roland Quandt verschijnt de Redmi 10 in Europa op de markt voor 179 euro. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost 199 euro. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar volgens de bron hoeven we niet lang meer te wachten.

