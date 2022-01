Sony Xperia 1 III En Xperia 5 III Ontvangen Android 12-update

Sony is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Sony Xperia 1 III en de Xperia 5 III. Google introduceerde Android 12 in oktober 2021 en drie maanden later kunnen gebruikers van Sony’s vlaggenschip-smartphones met de nieuwste Android-functies aan de slag.

De Android 12-update voor de derde generatie Xperia 1 en Xperia 5 heeft versienummer 61.1.A.1.149 gekregen en brengt naast de vernieuwingen in Android ook de beveiligingspatch van december 2021 met zich mee. Op de website van Sony, waar de fabrikant de Android 12-update heeft aangekondigd, staat het volgende.

Je zal dol zijn op de nieuwe Android 12-functies en -verbeteringen! Met Android 12 kun je nu scrollende screenshots maken. Bedien je Xperia-apparaat met slechts één hand in de onlangs vernieuwde modus voor één hand. Gebruik de functie voor het dimmen van het scherm om het je ogen gemakkelijker te maken in een donkere omgeving. Gebruik Dichtbij delen voor eenvoudig delen via wifi.

Staat de Android 12-update klaar voor jouw toestel en heb je een beperkte databundel. Maak dan verbinding met een WiFi-netwerk, aangezien het een grote update is. Updates rollen in fasen, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [AW]