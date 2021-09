Budget-smartphone Samsung Galaxy M22 Aangekondigd

Samsung heeft zonder grote aankondiging de Galaxy M22 online gezet. De opvolger van de Galaxy M21 is een nieuwe budget-smartphone die waarschijnlijk ook in Nederland in de winkels komt te liggen. Een adviesprijs heeft Samsung nog niet bekendgemaakt.

De nieuwste smartphone in de voordelige M-serie is verschenen op de Duitse website van Samsung. De smartphone beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G80-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, dual-SIM ondersteuning en NFC-ondersteuning.

Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 13MP selfie-camera en de vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop. Een prijs of Nederlandse releasedatum hebben we nog niet, maar aangezien de Galaxy M21 ook in Nederland verkrijgbaar is gaan we er van uit dat de Galaxy M22 ook bij ons in de winkels komt te liggen.