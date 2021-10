IKEA-speaker Met Spotify Tap-knop En Ingebouwde Lamp Opgedoken Bij FCC-keuring

Er is een nieuwe speaker van IKEA opgedoken bij een FCC-keuring. Het gaat om een Eneby-speaker die ook dienst doet als lamp en is uitgerust met een Spotify Tap-knop. Het is de eerste Bluetooth-speaker die is uitgerust met een dergelijke knop.

Op beelden zien we dat de speaker een vorm van een paddenstoel heeft. De aanwezige hendel en de ip65-rating doen vermoeden dat de speaker ook bedoeld is voor gebruik buitenshuis. Op de behuizing zien we een knop die kan dienen voor Spotify Tap, een functie die Spotify een aantal weken geleden introduceerde. Met Spotify Tap kunnen gebruikers met een drup op de knop op een ander apparaat, zoals draadloze oordopjes of een headset, verder gaan met luisteren waar ze waren gebleven.







De Eneby-speaker heeft een ingebouwde lamp met een kleurtemperatuur van 2700K en een felheid van 20 lumen. De Eneby-serie bestaat uit voordelige speakers die tussen 18 en 80 euro kosten.

via [tweakers]