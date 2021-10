Dit Is Samsung’s Nieuwe Weer-widget In Android 12

Sinds de introductie van Android 12 werkt Samsung hard aan de One UI 4-schil die is gebaseerd op de nieuwe Android-versie. Eerder kregen we al beelden te zien van de interface van One UI 4 en nu weten we ook hoe de nieuwe weer-widget er uit komt te zien.

Android 12 brengt een hoop verbeteringen met zich mee, waaronder het Material You-design dat de interface aanpast aan de hand van de kleuren van de geselecteerde wallpaper. Ook andere elementen, zoals de widgets, krijgen een make-over. Dankzij de onderstaande beelden weten we alvast dat Samsung in One UI 4 een nieuwe weer-widget introduceert. Ook de weer-applicatie zelf zal aangepast worden om overeen te komen met het nieuwe design.









Net als bij de widgets van LG en HTC kan het uiterlijk van de weer-app aangepast worden aan de huidige weersomstandigheden. In de widget zie je details zoals de locatie, temperatuur en het huidige weer. De kleur van de widget zal niet worden aangepast als je een nieuwe wallpaper selecteert, iets dat bij de Material You-interface wel het geval is.

via [droidapp]