Samsung Introduceert Bespoke-edities Van Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Watch 4

Samsung heeft deze week zijn Galaxy Unpacked Part 2-presentatie gehouden. Volgens eerdere geruchten zou Samsung tijdens deze presentatie mogelijk de Galaxy S21 FE en de Galaxy Tab S8-serie introduceren, maar dit bleek niet het geval. Wel heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant zogeheten Bespoke-edities van de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Watch 4 aangekondigd.

De Bespoke-edities van de smartphone en smartwatch maken het mogelijk om zelf de kleuren van de toestellen samen te stellen. Gebruikers kunnen een andere kleur kiezen voor de voorkant, de achterkant en het frame van de Galaxy Z Flip 3. Voor het frame kun je kiezen uit zwart en zilver en bij de voor- en achterkant kun je kiezen uit de kleuren blauw, roze, geel, wit en zwart. In totaal zijn 49 kleurencombinaties mogelijk. In de Bespoke Studio kun je ook de Galaxy Watch 4 samenstellen, waarbij je kunt kiezen uit verschillende frames en polsbanden.

Het samenstellen van je eigen kleurenpatroon is helaas nog niet in Nederland mogelijk. Momenteel is de service alleen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Korea beschikbaar. Samsung is wel van plan om de service in de toekomst naar meer landen uit te rollen, maar of Nederland en België hier ook bij horen is nog onduidelijk. Voor een Bespoke-editie betaal je 50 euro meer dan een regulier model.