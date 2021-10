Samsung Galaxy Unpacked Part 2 Ingepland Op 20 Oktober

Samsung heeft een evenement ingepland die over een week zal plaatsvinden. Het evenement met de naam ‘Samsung Galaxy Unpacked Part 2‘ draait waarschijnlijk om de Samsung Galaxy S21 FE en de nieuwe Galaxy Tab S8 tablet.

Samsung heeft zijn tweede Unpacked-evenement van dit jaar aangekondigd. Op 20 oktober om 16:00 Nederlandse tijd is dit evenement via een livestream op YouTube en Samsung’s website te volgen. Mogelijk krijgen we eindelijk de Galaxy S21 FE te zien, de smartphone die we al maanden geleden hadden verwacht maar waarvan de lancering steeds weer is uitgesteld. De vertraging van de smartphone zou te maken hebben met het wereldwijde chiptekort.

Uit de onderstaande video-uitnodiging kunnen we verder opmaken dat Samsung de Galaxy Z Flip 3 in verschillende nieuwe kleuren zal uitbrengen. De geruchten spreken over een fris blauw en geel model. Als laatste verwachten we de introductie van de Galaxy Tab S8-serie. Deze serie bestaat uit verschillende tablets die eerder al opdoken in het geruchtencircuit. Na afloop van ‘Samsung Galaxy Unpacked Part 2‘ zullen wij alle nieuwe producten hier met jullie bespreken.

