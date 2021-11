Xiaomi Werkt Aan Beter Koelsysteem Voor Smartphones

Xiaomi heeft een nieuw koelsysteem geïntroduceerd die vanaf volgend jaar in smartphones te vinden is. Het Loop Liquidcool-systeem zou smartphones tot 5 graden lager kunnen koelen dan normaal.

Xiaomi’s Loop Liquidcool-systeem bestaat uit een gedeelte voor gas en een gedeelte voor vloeistof. De thermische energie beweegt één kant op en de vloeistof verdampt door de hitte op de heatsink. Vervolgens gaat dit door zogeheten Tesla Valves klepjes die wel vloeistof doorlaten maar geen gas. Hierdoor blijven de gassen en vloeistoffen gescheiden.

Deze manier van koelen is volgens Xiaomi een stuk effectiever dan andere koelsystemen. In de onderstaande video presenteert Xiaomi hoe een Mi Mix 4 met een Snapdragon 888+-processor dankzij de nieuwe koeling 5 graden koeler blijft dan de reguliere Mi Mix 4. In de tweede helft van 2022 zal Xiaomi de eerste smartphone op de markt brengen die is uitgerust met een Loop Liquidcool-systeem.

via [AW]