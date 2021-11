Motorola Moto G60 In Nederland Uitgebracht Voor 299 Euro

Motorola heeft de Moto G60 aangekondigd voor de Nederlandse markt. De smartphone beschikt onder andere over een Snapdragon 732G-processor en een 108MP camera en krijgt een adviesprijs mee van 299 euro.

Nadat Motorola de Moto G60 eerder al in India introduceerde, is de smartphone nu ook in Nederland verkrijgbaar. De Moto G60 gaat over de toonbank voor 299 euro, is uitgerust met mid-range specificaties en draait uit de doos op Android 11 met Motorola’s MyUX-schil.

De Motorola Moto G60 beschikt over een 6,8-inch LCD-scherm met een resolutie van 2460×1080 pixels en een 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 732G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 6000mAh accu met ondersteuning voor 60W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met 108MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP dieptelens.

