Samsung Galaxy A51 Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft de Android 12-update uitgerold naar de Galaxy A51. De update komt samen met de One UI 4.1-schil en de beveiligingspatch van april. One UI 4.1 is ook al te downloaden in Nederland en België.

Samsung introduceerde de One UI 4.1-schil tegelijk met de Galaxy S22-serie. Inmiddels is de nieuwe versie van de schil ook uitgerold naar verschillende andere toestellen. De Galaxy A51 is de nieuwste smartphone die de One UI 4.1-schil kan downloaden. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

De One UI 4.1-update bevat onder andere nieuwe widgets en een nieuwe beveiligingspatch. Ook kun je handmatig het werkgeheugen uitbreiden en kun je de Pro-modus in de camera-app nu met alle lenzen gebruiken. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de Portret en Portretvideo-standen en kun je de nachtmodus en de ultragroothoeklens gebruiken in apps van derden. Je ontvangt een notificatie zodra de One UI 4.1-update voor jouw toestel klaarstaat.

via [AW]