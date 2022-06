Compact camera vs telefoon camera

Compact camera’s zijn kleine digitale fototoestellen die in je broekzak passen, zodat je altijd en overal een goede camera bij je hebt. Maar een smartphone doet tegenwoordig toch hetzelfde? We gaan kijken naar de verschillen tussen de twee camerasoorten en welke je het beste kunt kopen.

Vandaag de dag zijn er een hoop telefoons met goede camera’s op de markt die beter presteren dan goedkope compact camera’s. Maar de beste compact camera’s presteren beter dan vele telefoon camera’s. Door de komst van steeds betere smartphone camera’s, lijkt het einde van de compact camera in zicht. Of toch niet?

Optische zoom

Vandaag de dag vind je al een aantal smartphones op de markt die een optische zoomlens hebben. Het gaat in veel gevallen om een kleine zoom van 2x of 3x, maar het is een begin. Compact camera’s zijn soms net zo klein als je smartphone, maar dan met een optische zoom van wel 40x. Uiteraard kunnen sommige smartphones tot wel meer dan 40x inzoomen, maar dat gaat digitaal. Met een digitale zoom wordt er ingezoomd op de pixels en er gaat dus altijd scherpte en kwaliteit verloren.

Megapixels

Telefoons pakken altijd uit met 40, 50 of zelfs 200 megapixels. Maar wist je dat deze vrij weinig zeggen over de kwaliteit van je foto’s en video’s? Belangrijker dan de megapixels is de camerasensor. Hoe groter, hoe beter. Smartphones zijn klein en de sensoren dus ook. Compact camera’s hebben maar één doel en dat is foto’s nemen en ze hebben meer ruimte voor een grote sensor. Een grotere sensor vangt meer licht en informatie op en kan daardoor betere foto’s maken. Zelfs wanneer deze minder pixels heeft.

Updates

De beste smartphones maken gebruik van Artificial Intelligence technologie en algoritmes die een foto scherper kunnen maken. Bij elke telefoon update wordt deze software geüpdatet om nóg betere fotokwaliteit te leveren. Bij een compact camera moet je nog steeds een bestand met nieuwe firmware uploaden om de nieuwste technieken te krijgen. Een beetje omslachtig dus.

Gebruiksduur

Wat in het voordeel van traditionele compact camera’s spreekt, is de gebruiksduur. Je gebruikt deze alleen voor fotografie en niet voor gamen en bellen. De smartphone heb je altijd bij je en verslijt je aan andere zaken en er is een grotere kans dat deze valt en wordt beschadigd. Daarbij is de rek er bij een smartphone na twee jaar wel uit. De software wordt niet meer geüpdatet, hij wordt traag of de accu wil niet meer. Een compact camera kan, bij goed gebruik, makkelijk 5 jaar of langer mee, zonder dat je na die tijd denkt “wat zijn mijn foto’s en video korrelig”. De compact camera wint het dus op dit onderwerp.

Delen van materiaal

De smartphone heeft het grote voordeel dat je altijd verbonden bent met het internet en dat maakt het delen van je beelden makkelijker. Compact camera’s kunnen via wifi beelden verzenden naar je telefoon of social media, maar het is wat omslachtiger. Creatief gezien heb je met een smartphone ook meer opties. Denk aan het snel bewerken van foto’s, het plaatsen van filters of muziek onder je video’s.

Controle over beeld

Op smartphones heb je een ‘pro’ functie, maar deze werkt meestal niet heel soepel. Daarbij kun je de ISO-waarde wel omlaag zetten zodat er minder ruis is, maar vervolgens is het gehele beeld te donker (vanwege die kleine sensor). De compact camera, met grotere sensor, heeft meer knoppen die instellingen direct en nauwkeurig aanpassen.

Conclusie: Ben je iemand die altijd de duurste en nieuwste smartphone heeft, dan is een compact camera waarschijnlijk overbodig. Je hebt dan namelijk al een van de beste kleine camera’s op de markt. Ben je bezig met de juiste uitsnede, zoom en scherptediepte en heb je geen zin in een grote systeemcamera, kies dan voor een goede compact camera. Ooit, niet te ver in de toekomst, zullen smartphone camera’s compact camera’s van het toneel stoten. Maar voor nu heb je nog wat te kiezen.