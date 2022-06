Google Hangouts Stopt In November Met Werken

Google Hangout-gebruikers hebben nog een aantal maanden de tijd om over te stappen op Chat. Mensen die momenteel de Hangouts-app op hun mobiel gebruiken ontvangen van Google een notificatie waarin het bedrijf aangeeft dat ze nog tot november de tijd hebben om de overstap naar Chat in Gmail of de Chat-app te maken.

Google start in juli met de migratie van Hangouts-gebruikers in Gmail naar Chat in Gmail. De pagina van Hangouts blijft nog een aantal maanden online, maar daar staat nu dat de dienst beëindigd gaat worden en gebruikers worden doorverwezen naar Google Chat. Een maand voor het definitief eindigen van Hangouts ontvangen gebruikers nog een waarschuwing.

Na de overstap migreert Google de gegevens en bestaande conversaties ‘voor de meeste gebruikers’ van Hangouts naar Chat. Ook is het mogelijk om de Hangouts-historie voor november te downloaden via Google Takeout.

via [tweakers]