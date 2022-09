Makkelijk identificeren via je Android Smartphone met iDIN

De laatste jaren vragen steeds meer ondernemingen om je te identificeren met iDIN. Dit is een systeem dat bedrijven gebruiken om de identiteit van consumenten te verifiëren. Dit proces is voor consumenten gratis, betrouwbaar en snel.

Of je nu een verzekering gaat afsluiten, bij een webshop alcoholische drank wilt kopen of bij een online casino gaat spelen, deze bedrijven vragen allemaal om een iDIN-verificatie te doorlopen. Zelfs verschillende overheidsinstanties maken gebruik van het iDIN-systeem, al verwachten we dat deze methode altijd naast DigiD zal blijven bestaan.

Maar hoe werkt dit verificatieproces precies, en wat heb je nodig om over iDIN te beschikken? Goed nieuws, via een Android smartphone heb je binnen enkele seconden toegang tot deze methode mits je over de juiste Nederlandse bankrekening beschikt.

Via dit systeem kan je een registratie voltooien, inloggen en je leeftijd bevestigen.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen en casino’s gebruiken iDIN standaard om te loggen op een gebruikersaccount.

Deel je persoonlijke gegevens via iDIN

In principe werkt iDIN bijna hetzelfde als iDEAL. Je gebruikt dezelfde inlogmethode bij je eigen Nederlandse bank. Daarbij doorloop je het beveiligde proces via de computer of Android smartphone.

Je stuurt dit keer geen geld zoals met iDEAL het geval is, je deelt de persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij je Nederlandse bankrekening.

Bij dit proces wordt precies aangegeven welke gegevens naar wie worden toegestuurd. Op die manier weet de tegenpartij dat ze met de juiste persoon te maken hebben.

Currence, het bedrijf wat ook iDEAL heeft ontwikkeld, heeft een uitgebreide instructievideo gemaakt waar je kunt bekijken hoe dit proces werkt:

Usecase: Annie wil roulette spelen op haar Android smartphone

Annie besluit om een online casino te bezoeken omdat ze graag op haar Android roulette speelt. Bij de registratie wordt Annie gevraagd om iDIN te gebruiken om haar leeftijd te controleren.

Na het selecteren van haar Rabobank rekening komt Annie in de beveiligde bankomgeving:

Door op de normale manier de transactie goed te keuren bij haar bank stuurt ze de volgende zaken naar het casino op:

Naam

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Ze ziet in de iDIN omgeving welke zaken ze naar het casino stuurt. Door dit proces te doorlopen kan ze een gedeelte van de registratie overslaan. Het casino weet nu dat Annie achter de Smartphone zit en dat ze 18 jaar of ouder is: WIN-WIN.

Binnen enkele minuten is Annie klaar met de registratie en kan ze geld storten met iDEAL voor haar roulette spelletje. Dit verloopt bijna hetzelfde als de verificatie van haar speelaccount.

Snellere methode van veilig registeren en inloggen

In veel gevallen is een verificatie met iDIN sneller dan een handmatige controle. Stel je koopt een fles wijn en het bedrijf wil weten of je wel oud genoeg bent, in dat geval is snel inloggen met internetbankieren sneller dan een kopie van je paspoort doorsturen.

Waar komt je Android telefoon dan van pas?

Bij het bezorgen van producten waarvoor je meerderjarig moet zijn werken ze nu aan een speciale Scanner bij PostNL die ook gebruik maakt van het iDIN-systeem.

Daarmee kan je bepaalde producten ontvangen door een barcode met je bank-APP te scannen. Denk aan de QR-codes die je tijdens de Covid periode kon scannen om het menu te bekijken bij een restaurant.

Veel gestelde vragen over iDIN

Wil je meer informatie over hoe je deze methode kan gebruiken op je computer of Android Smartphone? Dan raden we aan om de iDIN website te bekijken. Hieronder een aantal vragen die vaak voorkomen:

Welke banken ondersteunen deze methode?

De meeste Nederlandse banken zijn op het systeem aangesloten. Bij ABM AMRO moet je deze methode eerst activeren bij je bankinstellingen. Wanneer je gebruik maakt van KNAB moet je helaas nog even wachten, sinds 2020 geven ze al aan dat ze met een oplossing gaan komen.

Welke gegevens heb je nodig voor een iDIN-transactie?

Het enige wat je nodig hebt is een Smartphone, internetverbinding en de login gegevens van je Nederlandse bankrekening.

Welke gegevens stuur je via iDIN?

Dit verschilt per instelling, organisatie en bedrijf. Je ziet bij de “iDIN-transactie” welke persoonlijke gegevens worden verzonden.

Waarom werkt iDIN niet?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan er een storting zijn of misschien probeer je in te loggen via een zakelijke rekening, iDIN werkt enkel voor Particulieren.

Disclaimer: Over het algemeen gaat het inloggen en registreren via een Android telefoon net zo snel als via een computer of laptop.