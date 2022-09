Android Auto-update Lost Verbindingsproblemen Op

Al een aantal weken klagen Android Auto-gebruikers over verbindingsproblemen, waardoor het niet lukt om hun smartphone te koppelen met het besturingssysteem. Google heeft nu echter een update uitgerold die dit probleem moet fixen.

Android Auto is, zoals de naam al verklapt, een besturingssysteem voor in de auto. Dit besturingssysteem kan functies van een Android-smartphone spiegelen op het entertainment systeem in de auto, wat navigeren of muziekbediening een stuk eenvoudiger moet maken. Android Auto werkt echter niet altijd vlekkeloos. Zo zorgt een bug er nu voor dat veel gebruikers hun smartphone niet kunnen koppelen met Android Auto. Zowel koppelen met een kabel als draadloos koppelen via Android Auto Wireless werkt niet.

Via een Google Support-post heeft Google nu echter laten weten dat de verbindingsproblemen zijn opgelost in een nieuwe update die Google momenteel uitrolt. Uit reacties van gebruikers op dit bericht blijkt dat het koppelen inderdaad weer naar behoren werkt. We zien echter ook reacties van mensen die zeggen dat het koppelen nog steeds niet mogelijk is. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Mogelijk ligt bij deze gebruikers het probleem niet bij Android Auto, maar bij hun smartphone.

via [androidplanet]