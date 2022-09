iPhone 14 Zonder Notch Aangekondigd

Apple heeft zojuist zijn nieuwste iPhone aangekondigd. De iPhone 14-serie valt op, omdat we bij sommige modellen voor het eerst in jaren geen enorme notch in het scherm zien. In plaats daarvan heeft de smartphone een grote langwerpige uitsparing, die dankzij handige software-functies een stuk minder opvalt dan de iconische notch van zijn voorgangers.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus

De nieuwe iPhone-serie bestaat uit maar liefst vier modellen, namelijk de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. In veel opzichten lijken de smartphones veel op de iPhone 13. De reguliere iPhone 14 kost zelfs hetzelfde als zijn voorganger. Het OLED-scherm is 6,1-inch groot en heeft een helderheid van 1200 nits. Intern vinden we een A15 Bionic-chip en de iPhone 14 heeft een nieuwe 12MP camera gekregen die sneller werkt en betere foto’s kan maken in omgevingen met weinig licht. Ook is er een Action-modus toegevoegd die voor stabielere video’s moet zorgen

Een TrueDepth-camera aan de voorkant moet ook zorgen voor betere foto’s met de selfie-camera. Als laatste kan de iPhone 14 SOS-noodmelding via satelliet verzenden en heeft Apple crashdetectie toegevoegd. Deze functie kan detecteren of de gebruiker een auto-ongeluk heeft gehad om vervolgens automatisch hulpdiensten in kan schakelen.

De iPhone 14 is vanaf 16 september in Nederland verkrijgbaar voor 1019 euro in de kleuren middernacht, blauw, sterrenlicht, paars en (PRODUCT)RED.

De iPhone 14 Plus heeft vrijwel dezelfde functies als de reguliere iPhone 14, maar heeft een groter 6,7-inch scherm. Ook heeft dit model een langere accuduur. De iPhone 14 Plus is vanaf 7 oktober verkrijgbaar voor 1169 euro in de kleuren middernacht, blauw, sterrenlicht, paars en (PRODUCT)RED.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 en 14 Plus zijn geen grote upgrades ten opzichte van hun voorgangers, maar de iPhone 14 Pro is een stuk interessanter. Dit model beschikt grotendeels over dezelfde functies, maar heeft ook een 6,1-inch Super Retina XDR always-on-scherm met Dynamic Island. Deze kleinere “nog steeds forse” uitsparing moet natuurlijker overkomen. Apple legt uit:

Het ontwerp vervaagt de grens tussen hardware en software en laat in realtime belangrijke waarschuwingen, meldingen en activiteiten zien. Vanwege het nieuwe Dynamic Island is de TrueDepth-camera aangepast zodat deze minder displayruimte inneemt. Zonder dat er content in de weg zit op het scherm blijft Dynamic Island actief zodat gebruikers alleen maar even hun vinger op het display hoeven te leggen om de regelaars te zien. Activiteiten op de achtergrond blijven zichtbaar en interactief, zoals Kaarten, Muziek of een timer. Apps van andere ontwikkelaars kunnen Dynamic Island in iOS 16 benutten voor Live activiteiten, bijvoorbeeld apps waarin je sportuitslagen en informatie over carpoolen kunt opzoeken.

De onderstaande video geeft een goede indruk van het nieuwe Dynamic Island.

Intern vinden we verder een snellere A16 Bionic-processor met 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 48MP hoofdlens die betere foto’s in donkere omgevingen kan maken en een verbeterde telelens met 3x optische zoom. Het scherm heeft een maximale helderheid van 2000 nits. De iPhone 14 Pro is vanaf 16 september verkrijgbaar in de kleuren paars, zilver, goud en spacezwart. De voordeligste uitvoering met 128GB opslagruimte kost maar liefst 1329 euro.

Wil je een iets groter scherm dan kies je voor de iPhone 14 Pro Max. Dit model is vanaf 16 september verkrijgbaar voor een vanaf adviesprijs van 1479 euro.