Google Pixel 6-serie Krijgt Geen Gezichtsherkenning

Ondanks eerdere geruchten gaat Google geen gezichtsherkenning uitrollen naar de Pixel 6-serie. Dit heeft de Duitse tak van Google aangegeven tijdens een interview. Gezichtsherkenning is dus een functie die exclusief voor de nieuwe Pixel 7-smartphones is.

Eerdere berichten spraken over een update voor de Pixel 6-serie die de gezichtsherkenning-functie naar de smartphones zou brengen. In de Android 13 QPR 1 bèta 1-update zijn zelfs verwijzingen gevonden voor de komst van de functie, maar dit blijkt nu valse hoop. In een interview met de nieuwssite Caschys Blog heeft Google Duitsland namelijk aangegeven dat gezichtsherkenning exclusief blijft voor de nieuwe Pixel 7-telefoons.

De Google Pixel 4 was de eerste Pixel-smartphone met gezichtsherkenning, maar dit was uiteindelijk geen groot succes en de functie ontbrak dan ook bij de opvolgers van de Pixel 4. Pas drie generaties verder komt de functie weer terug.

via [AW]