Google Gaat Slimme Schermen Van Lenovo, JBL en LG Niet Meer Ondersteunen

Google stopt met het ondersteunen van verschillende slimme schermen van de merken Lenovo, LG en JBL. Dit is het resultaat van Google’s besluit om de ondersteuning voor Android Things, een besturingssysteem dat was gemaakt voor iot-apparaten, gedeeltelijk te stoppen.

De Lenovo Smart Displays van 7, 8 en 10 inch, de JBL Link View en de LG Xboom AI ThinQ WK9 ontvangen voortaan geen updates meer. Dit blijkt uit een bericht op een supportpagina van Google. De genoemde apparaten zijn een aantal van de meest populaire smart displays. De smart displays zijn nog gewoon te gebruiken, maar de afwezigheid van toekomstige updates kan gevolgen hebben op de beveiliging van de apparaten. Ook schrijft Google dat “de kwaliteit van videogesprekken en vergaderingen achteruit kan gaan“.

Android Things is Google’s besturingssysteem voor internet-of-thingsapparaten dat het bedrijf in 2015 lanceerde onder de naam Brillo. Sinds 2019 verschenen ook slimme speakers op de markt die draaien op dit systeem. Het besturingssysteem is echter nooit populair geworden en in 2020 stopte Google al deels met het platform.

via [tweakers]