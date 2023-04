ZTE Lanceert Tablet Met 3D-scherm

ZTE heeft deze week de Nubia Pad 3D-tablet uitgebracht op de Nederlandse en Belgische markt. De unieke tablet beschikt over een 3D-scherm en is in staat om 2D-beelden om te zetten naar 3D-beelden.

De Nubia Pad 3D is gebaseerd op een prototype van het bedrijf Leia en maakt gebruik van gezichtstracking om de beelden op het scherm aan te passen op de locatie van de gebruiker. Dit LCD-scherm is 12,4-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2560×1600 pixels. De tablet komt met voorgeïnstalleerde Leia-apps voor videochats, een 3d-fotogalerij, een 3d-videoviewer en de LeiaTube-app. De LeiaTube-app zet YouTube-video’s om in een 3D-versie.

Intern vinden we verder een Qualcomm Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 9070mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De behuizing bestaat uit metaal en de tablet krijg een adviesprijs mee van 1299 euro.

via [tweakers]